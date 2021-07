Os agentes da PSP e os militares da GNR vão continuar a protestar nas ruas até que o Governo atribua um “valor justo” – leia-se 430 euros – ao subsídio de risco atualmente em negociação.Para esta sexta-feira estão agendadas manifestações no Funchal, que vão coincidir com a visita do ministro da Administração Interna à Madeira. Até à próxima quinta-feira, dia em que há nova reunião entre os sindicatos da PSP e GNR com o secretário de Estado da Administração Interna, vão também continuar os protestos silenciosos em quase todos os Comandos, como tem acontecido nas últimas semanas.