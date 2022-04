Um português, de 54 anos, morreu numa colisão entre a carrinha que conduzia e um automóvel, em Castañares de Rioja, uma localidade do Norte de Espanha, no domingo. O outro condutor ficou ferido com gravidade.A viatura da vítima mortal despistou-se após o embate e ficou capotada num campo agrícola, a vários metros da estrada. O óbito foi declarado no local. A Guardia Civil investiga o acidente.