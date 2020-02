Predador sexual ameaça vítima de 17 anos com faca para a violar

A PJ dos Açores prendeu um homem, de 48 anos, suspeito de ter violado uma rapariga de 17. Para consumar o crime, o predador escondeu-se num local pouco iluminado e saltou ao caminho da vítima.O crime ocorreu há cerca de três semanas. Num domingo de madrugada, a vítima separou-se de amigas com quem tinha ido a um bar.Foi esse o momento esperado pelo agressor, que encostou uma faca ao pescoço da jovem. Só a chegada de uma amiga fez com que o predador libertasse a vítima.Preso na sexta-feira, o homem, já com 6 anos de prisão por crimes sexuais, ficou em preventiva.