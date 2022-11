PSP apreende material de jogo clandestino em bar de uma associação desportiva em Espinho

A PSP de Espinho apreendeu, na passada sexta-feira, num bar de uma associação desportiva, diverso material relacionado com jogo clandestino durante uma operação de prevenção criminal e de fiscalização.A autoridade apreendeu, a um empresário, de 40 anos,uma máquina de jogo de fortuna ou azar, um computador enquadrado em móvel, um expositor com bolas no interior e um cartaz com números condizentes, por, supostamente, serem utilizados na prática de jogo ilegal.Os agentes apreenderam, também, cinco maços de tabaco por suspeita de infração a leis aduaneiras.