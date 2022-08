GNR apreende mais de 3,5 milhões de cigarros em Paredes

A Unidade de Ação Fiscal do Porto apreendeu, esta sexta-feira, mais de 3,5 milhões de cigarros e deteve um homem de 66 anos pela prática do crime tributário de introdução fraudulenta no consumo, em Paredes.



Os militares da Guarda abordaram a viatura em que este homem circulava, no dia 19 de agosto, na sequência de uma ação de fiscalização. No interior encontraram 54 caixas de tabaco, com cerca de 27 mil maços de tabaco que, segundo comunicado da GNR, "não ostentavam estampilha fiscal exigida para a sua comercialização em território nacional".





O material, no valor de 143 mil euros, foi apreendido. "Se tivesse sido vendido ao público teria lesado o Estado em mais de 100 mil euros, resultante da evasão à tributação incidente em sede de Imposto Especial Sobre o Consumo de Tabaco (IT) e de IVA", informa o comunicado.Na sequência desta apreensão, a polícia localizou um armazém alugado pelo suspeito. No cumprimento de um mandado de busca foram apreendidas mais 324 caixas de tabaco, que teria lesado o Estado em mais de 600 mil de euros.

Na sequência desta investigação foram apreendidas 378 caixas de tabaco, num total de 3,78 milhões de cigarros. O valor total da mercadoria e de veículo automóvel apreendido ronda os 995 mil euros.