A PSP deteve seis homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 16 e os 43 anos, por crimes de roubo sob ameaça de armas e com recurso a violência extrema, em várias freguesias de Lisboa. Um dos últimos ataques deixou a vítima inconsciente e com inúmeras hemorragias. Este assalto ocorreu na freguesia da Penha de França e visou o roubo de um telemóvel.









O suspeito deste ataque acabaria por ser detido no dia 21 de novembro pela PSP de Lisboa, que, com recurso a cinco unidades operacionais de investigação criminal, travou sete células bastante ativas em termos de criminalidade violenta.

Desde o início do ano, estas equipas de investigação criminal da PSP fizeram 256 detenções de suspeitos de roubo, praticados por toda a cidade, 93 das quais em flagrante delito. Dos 256 detidos, 97 ficaram em prisão preventiva.





A primeira detenção no âmbito da megaoperação do dia 21 ocorreu em Benfica. Dois suspeitos foram apanhados em flagrante a roubarem, com recurso a uma arma branca, os telemóveis a um grupo. Um terceiro assaltante foi detido pela prática de quatro roubos agravados com arma branca nas freguesias de Belém, Calvário e Ajuda. Uma mulher que atuava na freguesia da Misericórdia foi surpreendida e detida no Cais do Sodré. Foi ainda detido um suspeito, em flagrante delito, na freguesia de Arroios, por roubos de telemóveis pelo método de esticão. O último assaltante foi travado no Parque das Nações.