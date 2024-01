Quatro homens, entre os 17 e os 26 anos, foram detidos pela PSP, no Parque das Nações, em Lisboa, pouco após terem roubado dinheiro a uma vítima, foi ontem anunciado.De acordo com a PSP, o crime ocorreu no dia 28 de dezembro, pelas 19h00, e os suspeitos foram apanhados instantes depois ainda com o dinheiro roubado.