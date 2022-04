Quatro jovens - dois de 16, um de 17 e outro de 15 anos - foram esta terça-feira apanhados pela PSP de Cascais por pelo menos nove roubos ocorridos em outubro e novembro do ano passado junto ao colégio dos Salesianos do Estoril, jardins do Casino do Estoril, Tamariz e estações da CP de S. Pedro do Estoril e Monte do Estoril. As vítimas foram quase sempre adolescentes, que ficavam sem telemóveis e outros pertences. O prejuízo está para já contabilizado em 3800 euros.









Os suspeitos foram localizados em Sintra, Alcabideche e Linhó. Os três mais velhos foram detidos e o menor de 15 anos identificado. A PSP efetuou buscas e encontrou prova relacionada com os crimes. Este grupo de assaltantes utilizou coação física e, numa das situações, uma arma branca. A PSP acredita que, no mesmo período, fizeram outros roubos que não foram denunciados. Apela às vítimas para que formalizem as queixas. O trio vai esta quarta-feira a juiz.