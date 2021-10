Duas mulheres, de 28 e 42 anos, perderam-se esta tarde, quando faziam uma caminhada na área do Parque Nacional da Peneda-Gerês, na zona entre o Sistelo e a Branda do Furado.Pediram socorro através do 112 e já foram localizadas.As mulheres estão a ser resgatadas por uma equipa de três Bombeiros de Arcos de Valdevez e um popular residente em Sistelo.As duas estão bem de saúde.