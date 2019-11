Sem-abrigo 'herói' emocionado com onda solidária

"Estou eternamente agradecido", desabafou, emocionado, Manuel Xavier, o sem-abrigo que encontrou um recém-nascido no lixo, na terça-feira, em Lisboa. O desabafo aconteceu esta sexta-feira, depois de Manuel conhecer a casa que um leitor do Correio da Manhã lhe quer oferecer. "Quero agradecer aos portugueses por tudo aquilo que estão a fazer por mim", acrescentou.A casa, situada em Cascais, está abandonada há cerca de dois anos, mas o proprietário, que prefere manter o anonimato, garante que caso Manuel queira mudar-se, vai realizar todas as obras e tornar o espaço habitável e acolhedor. "Trata-se de uma solução a longo prazo, mas é só dizer que sim e eu começo já a obra", disse o leitor do"Este senhor está a fazer tudo. As condições, para já, ainda não são muitas, mas deixo um agradecimento, como é lógico, do fundo do meu coração", realçou Manuel Xavier.A história de vida de Manuel Xavier, dada a conhecer, em exclusivo, pelo Correio da Manhã, tem gerado uma onda de solidariedade no País. Aochegaram diversas ofertas de ajuda, de vários pontos do País.Há propostas de emprego, ofertas de roupas e de mantimentos e até ajuda para que este homem, de 44 anos, possa ir visitar a mãe, com cancro nos intestinos, internada em Coimbra. Há mais de meio ano que Manuel não vê a mãe. "Prometi à minha mãe que não vou voltar a viver na rua", garantiu.Manuel Xavier tornou-se um herói depois de salvar o bebé que foi atirado para o lixo. Foi desta forma que foi apelidado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.Manuel Xavier arrisca-se a ficar mais de um ano à espera para ser sujeito a uma operação à coluna. Documentos a que oteve acesso provam que, na terça-feira, foram marcadas duas ressonâncias magnéticas, à coluna cervical, assim como à coluna lombar, para o dia 8 de setembro de 2020 (daqui a 10 meses), tendo em vista uma eventual operação à coluna no Hospital de São José, em Lisboa.Depois, tendo por base que mais de 3 mil doentes não prioritários aguardam, em média, 184 dias por uma primeira consulta de Neurocirurgia naquele hospital, Manuel deverá ter de esperar mais meio ano.Após confirmada a necessidade de ser operado, passará a engrossar a lista de mais de mil pessoas que aguardam, quase três meses, por uma cirurgia da especialidade. No total, entre exames, nova consulta e cirurgia, deverá esperar mais de um ano.n m.b.Manuel Xavier, de 44 anos, revelou no programa da, ‘Manhã’, toda a sua história. "Comecei a trabalhar muito cedo, aos 13 anos", contou. Foi casado cerca de 17 anos com a mãe do filho, de 16, e explicou que a relação terminou porque começou a ter problemas com o álcool. Manuel fez recuperação.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, quis agradecer pessoalmente a Manuel Xavier pelo gesto de "humanidade" que teve ao salvar um bebé. Depois de o apelidar de "herói", abraçou-o. O encontro foi presenciado peloem exclusivo.O tempo máximo de respostas para uma primeira consulta de especialidade hospitalar, para um doente com prioridade "normal" referenciado pelo centro de saúde, é 150 dias.270 dias seguidos é o tempo máximo, considerado clinicamente aceitável, para cirurgia programada, em casos de doentes com baixa prioridade.Manuel Xavier tem 44 anos e é natural de Mem Martins, em Sintra. Mora na rua, em Lisboa, há cerca de quatro meses. Foi obrigado a deixar o trabalho, na construção civil, devido a problemas graves na coluna.Manuel Xavier ficou em choque quando viu o bebé no interior ecoponto, junto à discoteca Lux, em Lisboa. Gostava que o recém-nascido se chamasse Diogo Alexandre, à semelhança do seu filho, de 16 anos.