Três feridos em despiste de carro em Leiria

Três feridos, dois em estado grave, foi o resultado de um despiste de carro ocorrido na madrugada desta terça-feira, na estrada que liga Bajouca a Barracão, em Leiria.



O alerta foi dado pouco depois da 01h00. Quando os Bombeiros Voluntários de Leiria, através da 5ª Companhia - Monte Redondo, chegaram ao local, "encontraram um dos feridos encarcerado", explicou o comandante Miguel Novais.





Todas as vítimas, com idades entre os 20 e os 35 anos, foram transportadas para o Hospital de Leiria.A GNR também foi ao local e recolheu provas. Está agora a analisar as causas do despiste.