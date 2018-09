Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tropa com mais missões em 2019

Perspetiva com o aumento dos compromissos com a NATO.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:31

As Forças Armadas admitem vir a aumentar, no próximo ano, o número de missões e de militares no estrangeiro. Neste momento encontram-se em ações externas um total de 825 militares, em 23 missões. No total do ano já haviam sido empregues outros 1356 tropas em 15 missões.



"Ainda não está aprovado o plano das Forças Nacionais Destacadas para 2019. Prevê- se, contudo, que possa haver algum acréscimo dos empenhamentos externos, na sequência do incremento orçamental decorrente dos compromissos com a NATO", assegura ao CM o almirante Silva Ribeiro, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).



No final deste ano, terão entrado em 40 missões no exterior, um total de 2363 militares, a guarnecer 9 aeronaves, 41 viaturas táticas e 8 navios.



"Com relevância, teremos, ainda, a participação de 122 fuzileiros no grupo tarefa anfíbio da NATO Response Force, embarcados no SPS Galícia da Armada de Espanha, e a participação do NRP Douro no Exercício Seaboarder na Tunísia", explica o CEMGFA.



O almirante Silva Ribeiro considera que os militares portugueses "contribuíram para a paz e a segurança no Mundo e para a afirmação internacional de Portugal. Em todas as missões tiveram um excelente desempenho, que muito prestigiou as Forças Armadas e o País".

Portugal está envolvido em missões de risco. Afeganistão, Somália, Iraque, República Centro-Africana têm grau de ameaça alto. Mali e Colômbia são de ameaça média.