Tuk-tuk fica sem travão e fere cinco pessoas em Lisboa

Vítimas são quatro turistas norte-americanos e o condutor.

Por João Carlos Rodrigues | 09:26

Um grupo de turistas norte-americanos de passagem por Lisboa não ganhou para o susto quando, este sábado de manhã, o tuk-tuk em que circulavam perdeu os travões na descida da Calçada do Monte, na Graça. A viatura ficou totalmente desgovernada e acabou por capotar no cruzamento com a rua Damasceno Monteiro, com os quatro turistas e o condutor do tuk-tuk no interior.



Um dos turistas, de 60 anos, sofreu ferimentos graves e foi transportado para o Hospital de São José onde ficou internado devido a fraturas e hematomas graves. Os outros três turistas, sensivelmente da mesma idade, também ficaram feridos, embora com menos gravidade, e acabaram hospitalizados na mesma unidade de saúde, tal como o condutor, de 32 anos.



A PSP tomou conta da ocorrência e está a investigar as circunstâncias do acidente. Testemunhas no local relataram que o veículo turístico desceu a Calçada do Monte a alta velocidade e não conseguiu fazer a curva que existe no final, tombando sobre o lado esquerdo e ficando totalmente destruído.



O acidente ocorreu pelas 10h15 e chegou a mobilizar perto de 20 operacionais do regimento de sapadores, INEM e PSP. A circulação naquele local – um dos mais procurados pelos turistas na zona histórica da capital devido à vista do Miradouro da Graça sobre a cidade – esteve condicionada durante mais de uma hora, o que dificultou a saída de dezenas de tuk-tuk do largo da Graça.