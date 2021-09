Um ferido é o resultado de um despiste de um carro, esta manhã de sábado, na rua Luís de Camões, em Gondomar. O alerta foi dado às 9h38.



No local estiveram os Bombeiros de Valbom e de Gondomar e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação.





A vítima foi estabilizada no local e transportada para o Hospital de S. João, no Porto, em estado considerado grave.As causas do despiste estão a ser investigadas pelas autoridades.