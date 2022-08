Uma mulher de 45 anos ficou com ferimentos graves na sequência de um aparatoso despiste de moto 4, na rua da Mourama, em Campo, Valongo. O alerta foi dado às 20h11.



No socorro, estiveram os Bombeiros de Valongo, uma ambulância de Suporte Imediato de Vida e a Viatura Média de Emergência e Reanimação.



As causas do despiste são desconhecidas. As autoridades estiveram no local e estão a investigar.