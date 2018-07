Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veleiro fica à deriva com mastro partido ao largo de Faro

Embarcação proveniente da Grécia ia para França e ficou em risco a 10 quilómetros da praia.

Por Ana Palma | 08:38

Um veleiro que se encontrava à deriva e em perigo, ao largo de Faro, foi rebocado pelo salva-vidas de Olhão, com a colaboração da lancha da Marinha Portuguesa ‘Escorpião’, informou este domingo a Autoridade Marítima Nacional.



A embarcação, proveniente da Grécia, navegava com destino a França, quando "ficou à deriva e sem capacidade de manobra, a cerca de uma dezena de quilómetros da praia de Faro", esclareceu a Autoridade Marítima. A bordo "seguiam três tripulantes de nacionalidade francesa", acrescentou, explicando que a situação ocorreu "após uma falha estrutural do mastro".



Depois da assistência inicial e a inspeção ao estado do veleiro, este permaneceu fundeado, em segurança, tendo recebido "apoio externo para remoção do mastro e posterior reboque para o porto de Olhão", adiantou ainda a Autoridade Marítima Nacional.



Com o mastro danificado, foi rebocado pela embarcação ‘SR-37’, da estação salva-vidas de Olhão, até ao fundeadouro principal do porto, com a colaboração da lancha da Marinha Portuguesa, que efetuou o acompanhamento próximo da embarcação de recreio. A operação, que ocorreu na quarta-feira, foi coordenada pelo comandante Cortes Lopes, da Zona Marítima do Sul.



No decorrer da assistência e posterior reboque, que se prolongou ao longo de várias horas, os tripulantes do veleiro danificado "permaneceram a bordo e em segurança", não tendo sofrido qualquer ferimento.