"A todas as Mães, em especial às que servem Portugal": A homenagem da GNR no dia dedicado às mães

No dia em que os filhos têm um motivo especial para mimarem as mães, a Guarda Nacional Republicana (GNR) publicou um vídeo a homenagear as militares que servem o País. Os filhos foram os principais convidados, que foram desafiados a responder a questões como "o que faz a tua mãe?" e "gostavas de ser como a tua mãe?".



No rosto de todos - mães e filhos - o sorriso é visível no momento das respostas engraçadas.







Numa mensagem digida "a todas as Mães, em especial às que servem Portugal e os portugueses na Guarda Nacional Republicana", a força de segurança desejou "um dia muito feliz".

"Prende os maus", "prende os ladrões", "vai a casa dos idosos que vivem sozinhos" e "é guarda", foram respondendo as crianças.Um "sim" quase geral foi o que se ouviu, à exceção de um deles, que quer "ser jornalista".