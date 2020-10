Ao minuto Atualizado a 31 de out de 2020 | 20:11

20:06 | 31/10 O primeiro ministro anunciou medidas restritivas para 121 concelhos para travar a propagação da Covid-19. Saiba quais os concelhos abrangidos.

19:58 | 31/10 António Costa diz que o evento de Moto GP em Portugal não vai ter público



O primeiro-ministro criticou ainda as condições do evento de Fórmula 1 que decorreu no Algarve.

19:34 | 31/10 Novas medidas para travar a propagação da Covid-19:



Definido critério para aplicar medidas espeiciais em concelhos de risco - 240 casos por 100 mil habitantes (Surto confinado são exceções à regra). Esta medida abrange neste momento 121 concelhos, estando todos os concelhos da Grande Lisboa e do Grande Porto incluídos nestes critérios.



Dever cívico de recolhimento domicilário;



Desfasamento de horários no trabalho;



Restaurantes só podem ter seis pessoas por mesa e são obrigados a encerrar às 22h30;



Teletrabalho obrigatório salvo, impedimento do trabalhador;



Celebrações sociais reduzidas a cinco pessoas;



Estabelecimentos comerciais encerram às 22h00;



Proibidas feiras e mercados de levante.

19:17 | 31/10 Medidas de reforço do SNS:



Reativação de espaços de retaguarda;



Contratação de enfermeiros reformados para rastreio de contactos;



202 novas camas UCI;



Regime excecional de contratação de enfermeiros para UCI;



Declaração provisória de isolamento profilático pelo SNS24.

19:08 | 31/10 António Costa revela que capacidade atual de realizar testes à Covid-19 é de 24 mil por dia.



O Primeiro-ministro anunciou ainda que a partir do próximo dia 9, Portugal vai iniciar uma operação de testagem rápida para despistar o vírus.

19:03 | 31/10 Primeiro-ministro revela que o desemprego voltou a cair com o regresso à 'normalidade'.

19:01 | 31/10 António Costa diz que desconfinamento permitiu uma evolução da economia e alavancou a exportação, no entanto sem medidas o SNS vai enfrentar uma pressão insustentável.

18:59 | 31/10 António Costa começa a apresentar novas medidas para travar a propagação da Covid-19 em Portugal.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou este sábado medidas restritivas para os concelhos mais afetados pela Covid-19 que vão entrar em vigor a partir do próximo dia 4 de novembro.António Costa anunciou que o evento de Moto GP não terá publico e lançou duras críticas à organização do evento de Fórmula 1 que decorreu em Portimão. Apesar disso, Costa apelou a que as pessoas continuem a frequentas espetáculos e teatros, desde que cumpridas as regras de segurança no combate à Covid-19.