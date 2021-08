Uma equipa de investigadores da Universidade do Algarve (UAlg) desenvolveu uma página na internet para monitorizar a acumulação de algas nas praias. O fenómeno tem sido registado com mais frequência no Algarve devido a espécies invasoras, mas que não são nocivas para o ser humano.





“São espécies que não são naturais em Portugal, mas de regiões como a Ásia. Vieram em ostras importadas e adaptam-se aqui”, disse aoRui Santos, investigador do Centro de Ciências do Mar da UAlg. Os banhistas podem alertar os investigadores através do formulário algasnapraia.ualg.pt.