Bombeiros ameaçam parar serviço na Golegã

Uma parte do corpo ativo dos Bombeiros Voluntários da Golegã ameaça colocar os capacetes no chão e parar o exercício de funções, se a direção da associação humanitária não resolver a instabilidade a nível do comando da corporação.

Segundo o relato de vários elementos ao CM, o último comandante, Carlos Pereira, que assumiu funções há pouco mais de um mês, renunciou ao cargo depois de uma reunião ‘quente’ entre o comando e a direção, com "insultos e ameaças pelo meio".





De acordo com os queixosos, terá saído por ingerências da direção na gestão operacional da corporação.