A espada original da estátua de D. Afonso Henriques, da autoria de Soares dos Reis, foi reposta esta sexta-feira, em Guimarães, depois do ato de vandalismo que resultou na sua quebra no passado mês de outubro. A autarquia vimaranense adianta que "aproveitou a operação de reparação da espada original para executar uma réplica e, caso seja necessário, proceder a uma nova substituição temporária, apelando à salvaguarda do património como um dever de todos os cidadãos".









A estátua ao primeiro rei resultou de uma iniciativa cívica lançada em 1882 pelo vimaranense João Guimarães, emigrado no Brasil. Foi inaugurada em 1887.