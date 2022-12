Freguesia da Estrela abdica da iluminação de Natal para dar vales de 30 euros às crianças

"todas as crianças com idades entre os 3 e os 12 anos, cujos encarregados de educação sejam recenseados na Estrela", informa o presidente da junta Luís Newton.Num vídeo partilhado nas redes sociais da freguesia, Luís explica que "este ano não haverá a tradicional iluminação natalícia para que esse dinheiro possa ser investido no apoio às famílias e no comércio local".