Linha azul do Metro de Lisboa reabre esta segunda-feira

A linha azul do Metropolitano de Lisboa vai reabrir já esta segunda-feira, pelas 6h30, um dia antes da data inicialmente prevista.Em comunicado, o Metro de Lisboa dá conta que a "antecipação resulta dos esforços desenvolvidos pelo Metropolitano de Lisboa no sentido de minimizar os constrangimentos causados aos clientes pelo encerramento por três dias da linha Azul, conseguindo otimizar o calendário dos trabalhos inicialmente previsto".A linha azul esteve inoperacional nos dias 7, 8, 9 de abril devido à instalação do novo sistema de sinalização e controlo de comboios.

"Durante a interrupção da circulação na linha Azul foram realizadas, com sucesso, um conjunto de intervenções planeadas para a instalação de um novo sistema de sinalização e controlo de comboios Communications-Based Train Control (CBTC), que vão permitir melhorar a regulação do tráfego e, consequentemente, a oferta e a qualidade do serviço prestado ao cliente", acrescenta ainda o Metro.