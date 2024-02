Um estudo científico com participação portuguesa sugere, com base num modelo computacional, que o oceano Atlântico começará a fechar-se ou a ‘morrer’ dentro de 20 milhões de anos a partir do estreito de Gibraltar. O estudo, publicado na revista da especialidade ‘Geology’, teve a colaboração dos geólogos João Duarte e Filipe Rosas, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Há 200 milhões de anos, quando os dinossauros habitavam a Terra, todos os continentes estavam reunidos num supercontinente, a Pangeia, em que a América do Sul estava ligada a África.