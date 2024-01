Todos os anos nascem cerca de 20 mil bebés de mães portuguesas a viver no estrangeiro, avançou o sociólogo Rui Pena Pires, diretor científico do Observatório da Emigração e um dos autores do ‘Atlas da Emigração Portuguesa’.Em Portugal, no último ano, houve o registo de 85 764 nascimentos, mais 2328 do que em 2022, segundo dados do ‘teste do pezinho’, que cobrem a quase totalidade dos bebés nascidos no País.