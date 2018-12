Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nova taxa turística preocupa comércio em Fátima

Comerciantes juntam-se à hotelaria para contestar nova taxa para turistas.

Por José Durão | 08:33

Esteve em fase de estudo até ao final de novembro uma proposta da autarquia de Ourém para estabelecer uma taxa turística em Fátima - por cada noite num dos hotéis da cidade, os visitantes terão de pagar um euro. A taxa está limitada a três euros por visitante, o que atinge precisamente 90% das estadias.



O presidente da câmara, Luís Albuquerque, esclareceu que a taxa não seria cobrada na época baixa e que a verba apurada seria destinada a investir nas estruturas municipais, tais como as redes da água e do lixo.



Nem esta promessa impede que a proposta esteja a encontrar forte oposição entre quem mantém negócios na cidade, não só no setor da hotelaria - que já fez saber, através da Associação da Hotelaria de Portugal, que considera a medida "desajustada à realidade de Fátima" – mas também no comércio: muitos comerciantes estão preocupados com o efeito que a medida poderá ter no fluxo de turistas nas ruas.



"Vai acabar por afetar o comércio", disse Sílvia Sousa, de uma das muitas lojas de venda de artigos religiosos da cidade.



"As pessoas não passariam tantos dias como aqueles que gostariam", refere. Elona Huchum, a trabalhar em Fátima há 11 anos, diz que a taxa se justifica "se for para fazer alguma coisa pela cidade". "Mas não me parece", considera.



Marcelo reserva anúncio para Francisco

A notícia da vinda do Papa a Portugal em 2022, para as Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), provocou mal-estar no Vaticano e na Presidência da República. O anúncio devia ter sido feito pelo Sumo Pontífice nas JMJ, em janeiro, no Panamá.



Esta segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou que seria "uma magnífica notícia" que as JMJ se realizem em Portugal, mas é necessário aguardar pela "palavra do Papa Francisco".



Associação local declara oposição

A Associação Empresarial Ourém-Fátima já manifestou o seu desagrado com a nova taxa turística, classificando-a como um "erro estratégico" e "insensível" à realidade local, tratando-se apenas de um "novo imposto".



SAIBA MAIS

29

O custo médio de um quarto em Fátima, por noite, é de 29 euros, abaixo da média nacional que ronda os 70 euros.



"Turista não é típico"

A Associação da Hotelaria de Portugal notou que "o turista de Fátima não é um turista típico", pelo cunho religioso que marca a razão da maior parte das visitas à cidade.