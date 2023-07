Portugal ganha medalha de bronze na Olimpíada Internacional de Química

Portugal conquistou a medalha de bronze e uma menção honrosa na Olimpíada Internacional de Química. Trata-se da melhor prestação de sempre do País naquela que é a maior competição de química para alunos do secundário.

"Simone Pinto, de 16 anos, ganha medalha de bronze e Tiago Sousa, de 18, ganha menção honrosa na 55ª edição da Olimpíada Internacional de Química (IChO), decorrida em Zurique entre os dias 16 e 25 de julho", pode ler-se num comunicado da entidade enviado às redações.

A delegação portuguesa deste ano foi composta quatro alunos: Ana Armanda, do Colégio Dom Diogo de Sousa, Miguel Gomes, da Escola Secundária Lima-de-Faria, Simone Pinto, do Colégio Luso- Francês e Tiago Sousa, da Escola Secundária de São João do Estoril.

Os jovens foram selecionados de através de olimpíadas de química nacionais que decorrem durante o ano e envolvem mais de 480 participantes.

A Olimpíada Internacional de Química envolve cerca de 350 estudantes de mais de 80 nações. Neste evento, estudantes de nível secundário aplicam os seus conhecimentos numa prova exigente que consiste em dois exames de 5 horas — um prático e um teórico.