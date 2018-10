Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pragal vai ter primeiro quiosque de cartões Lisboa Viva na hora

Fertagus assegura a ligação ferroviária entre o Pragal e Roma-Areeiro, em Lisboa.

17:22

A estação da Fertagus do Pragal, distrito de Setúbal, vai disponibilizar até ao final do mês o primeiro serviço de requisição e emissão no momento de cartões de transportes Lisboa Viva, anunciou esta quarta-feira a empresa que gere o sistema.



O designado "Kiosk Viva" vai permitir realizar o "passe na hora", em "regime de self-service", sem necessidade de preencher formulários ou dispor de fotografia, realizando o pagamento por multibanco, explica a OTLIS, que gere o sistema, em comunicado.



O quiosque estará disponível para tratar os passes normais, de criança e terceira idade, necessitando o utente de estar na posse do cartão de cidadão, no caso de ser um cliente novo, ou do cartão Lisboa Viva, para as renovações.



A Fertagus assegura a ligação ferroviária entre o Pragal e Roma-Areeiro, em Lisboa.



O sistema Viva é desenvolvido e gerido pela OTLIS, um agrupamento complementar de empresas públicas e privadas operadoras de transportes, que disponibiliza produtos, serviços e soluções tecnológicas partilhadas a 27 operadores aderentes na área metropolitana de Lisboa e noutras regiões de Portugal.



Integram a OTLIS, ACE, a Barraqueiro, a Carris, a CP - Comboios de Portugal, Metropolitano de Lisboa, a Rodoviária de Lisboa, a Transportes Sul do Tejo e a Transtejo/Soflusa.