Protestos por apoios ao Carnaval brasileiro em Lisboa continuam hoje e luta vai prolongar-se

As manifestações a pedir apoios e regulamentação para os blocos carnavalescos brasileiros em Portugal, que começaram sábado em Lisboa, continuam esta terça-feira e a luta irá muito para além do Carnaval, garantiu à Lusa um dos porta-vozes dos grupos.

A manifestação desta terça-feira pela liberdade da cultura de rua em Lisboa, do LisBloco, sai à rua no dia em que seria o seu desfile do bloco, mas para protestar, e, segundo um dos responsáveis do grupo, Júlio Brechó, a polícia irá "verificar se é uma manifestação ou um festejo de Carnaval".

A concentração é na Praça do Comércio, às 15h00, adiantou, saindo depois para o Cais do Sodré e, às 19h00, deverá chegar ao Parque Jardim Roque Gameiro. Um percurso que vai depender das condições climatéricas, frisou.