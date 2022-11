CMTV arranca operação - Mundial de Futebol na liderança

A CMTV liderou o consumo de informação por cabo no primeiro dia da operação- Mundial de futebol, marcado pela convocatória dos 26 jogadores da seleção nacional, suplantando toda a concorrência de RTP-3, SIC Notícias e CNN.O programa "Mercado-Especial", que transmitiu em direto a conferência de imprensa de Fernando Santos e analisou as escolhas dos jogadores, teve uma audiência média de 137 mil espectadores, correspondentes a 5,3% de share.No mesmo horário, o canal CNN registou 3,4% de share e a SIC Notícias 3%. A RTP-3 registou um share médio de 0,5%.No dia, a CMTV voltou a liderar o mercado de informação nacional, com um share diário de 5%, com a concorrência a ficar a larga distância: CNN 3,5% e SIC Notícias 2,5%.A CMTV lidera o consumo de televisão por cabo há 191 dias sem qualquer interrupção.A CMTV é emitida no canal 8 de todas as plataformas de cabo, mas não está ainda disponível na TDT.Os resultados citados são da responsabilidade da GFK.