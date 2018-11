Cristina Ferreira 'despede' equipa da SIC

Estrela quer um grupo novo e cerca de 30 funcionários do programa da manhã ficam sem emprego.

Por Rute Lourenço | 01:30

Cristina Ferreira estreia-se dentro de dois meses nos ecrãs da SIC e quer começar com uma equipa inteiramente escolhida por si. Para trás deixou os funcionários que faziam o programa ‘Queridas Manhãs’ que, na última sexta-feira, ficaram a saber que o seu vínculo à estação [através da produtora Fremantle] tinha chegado ao fim. Segundo o CM apurou, foram despedidos 30 profissionais, maioritariamente jornalistas e produtores.

Entre os que viram o seu contrato terminar estão os repórteres da área do crime Luís Maia e Eugénia Figueiredo e também a produtora responsável pelo programa e que estava há vários anos a trabalhar na SIC.

Para já, não é certo se alguns desses funcionários irão ser ‘repescados’ para trabalhar no novo programa de Cristina, mas o mal-estar nos corredores da SIC já está instalado.

Segundo o CM apurou, a nova estrela de Carnaxide quer levar parte da sua antiga equipa para a SIC e tem sondado alguns profissionais com quem trabalhava na TVI para mudarem de programa, entre os quais o antigo inspetor da PJ António Teixeira, que irá passar a ser comentador em Carnaxide.

O CM pediu uma reação à SIC sobre o despedimento, mas até ao fecho da edição não obteve resposta.



PORMENORES

Salário milionário

Com a mudança para a SIC, Cristina Ferreira protagonizou a maior transferência televisiva em Portugal. Em Carnaxide vai ganhar 1 milhão de euros por ano, ou seja, cerca de 80 mil euros por mês.



Negociações a três

As negociações decorreram diretamente entre a apresentadora, Daniel Oliveira e Francisco Pinto Balsemão. Cristina demorou cerca de um mês a tomar a decisão final.



Ligação antiga

Cristina Ferreira estava há 16 anos na TVI e, em entrevista, garantiu que precisava de um novo desafio profissional. No horário das manhãs, a apresentadora vai estar sozinha nos ecrãs da SIC.