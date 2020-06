Globo dispensa três atores veteranos em três dias

A Globo não pára de dispensar atores. Em apenas três dias, a emissora brasileira demitiu três veteranos - José de Abreu, Miguel Falabella e Vera Fisher - cujo vínculo com a empresa durava há várias décadas. Além desses, outros atores do primeiro escalão perderam a exclusividade, como Malu Mader, Carolina Ferraz, Malvino Salvador, Bianca Bin e Bruno Gagliasso.Estas medidas fazem parte de um novo modelo de gestão de negócios do grupo Globo, que em 2018 anunciou a fusão entre TV Globo, Globosat, Globo.com, DGCorp e Som Livre num prazo de três anos.‘Espelho da Vida’ (2018) foi a última novela que Vera Fischer gravou para a Globo. A atriz e ex-Miss Brasil, de 68 anos, trabalhava há 43 na estação e, segundo o jornal ‘Folha de S. Paulo’, tinha o seu nome associado a produções futuras, como ‘Além da Ilusão’. Chegou a ser a atriz mais bem paga do Brasil, mas atualmente recebia ‘apenas’ cerca de 9 mil euros mensais quando não estava a trabalhar, valor que podia triplicar se fosse chamada ao estúdio.Após quatro décadas ao serviço da emissora, José de Abreu, de 74, também não vai renovar o seu vínculo no final do mês. Contudo, não guarda rancor. "A Globo sempre me respeitou, inclusive emprestou-me dinheiro", disse o ator, que está a viver com a namorada na Nova Zelândia. Já Miguel Falabella, de 63, com 39 anos de casa, tem pena de não renovar contrato com a estação, onde recebia cerca de 71 mil euros por mês.