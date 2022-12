O programa líder de audiências da CMTV ‘Doa a Quem Doer’ está de volta com uma nova temporada e um novo reforço. A partir desta quinta-feira, a jornalista Diana Cardoso junta-se a Tânia Laranjo (criadora da ideia original) na condução do formato de investigação.“Tive o gosto de fazer parte do projeto quase desde o início. Dar agora mais este passo, ao lado da Tânia, é, sem dúvida, um grande privilégio”, revela Diana Cardoso. Já Tânia Laranjo faz questão de sublinhar que este será o primeiro programa de investigação apresentado por duas mulheres. “É um privilégio, sem esquecer, claro, um agradecimento ao João Ferreira, que fez um trabalho fantástico na segunda série que agora terminou.”