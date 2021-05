Portugal em 12.º lugar na Eurovisão dá vitória à RTP nas audiências

Depois de terem chegado a constar do ‘top ten’ dos preferidos para ganhar a Eurovisão, os The Black Mamba ficaram-se pelo 12º lugar na final realizada no último sábado em Roterdão. Ainda assim, a banda de Pedro Tatanka, que angariou um total de 153 pontos, conseguiu, com o tema ‘Love is On My Side’, uma das melhores classificações de sempre nos 57 anos de participação de Portugal (só 11 fizeram melhor).









A Itália, com o grupo de rock Måneskin, foi a grande vencedora da Eurovisão deste ano (524 pontos), a que se seguiram França em 2º lugar (Barbara Pravi, 499 pontos) e Suíça em 3º (Gjon’s Tears, 432 pontos). O grande derrotado foi, por seu turno, o Reino Unido que ficou em branco sem receber qualquer ponto do júri ou do público. O facto valeu um forte apupo e até já está a levar alguns especialistas a considerar a classificação do Reino Unido como um efeito político do Brexit.

Por cá, graças à transmissão da Eurovisão, a RTP foi a grande vencedora na luta das audiências. O programa foi o mais visto do dia com uma média de 1,198 milhões de espectadores e 12,7 % de share. Graças a isso a RTP acabou como o canal mais visto do dia (15,9% de share).





Italiano vai realizar teste antidrogas



Para afastar especulações sobre ter consumido cocaína em direto na sala dos concorrentes, um dos músicos do grupo italiano Måneskin diz que vai fazer um teste de despistagem para acabar com o mal entendido sugerido pelas imagens televisivas, onde se vê o concorrente a baixar-se junto à mesa de vidro. Músico diz que estava a apanhar os cacos da mesa, que se encontrava partida.