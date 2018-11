Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Festa da vinha e do vinho decorre de 10 a 18 de novembro em Borba

Destaque vai para os néctares produzidos na região, mas a festa da vinha e do vinho atrai visitantes também pelos espetáculos.

Por Pedro Galego | 10:00

Todos os anos a Festa da Vinha e do Vinho de Borba é uma referência por alturas do São Martinho. A 27.ª edição, que tem lugar no Pavilhão de eventos, começa amanhã e enche a cidade alentejana de animação até dia 18 deste mês.



O destaque vai, naturalmente, para os produtores do Alentejo, que apresentam as suas marcas para degustação e venda. A festa inclui ainda um conjunto de áreas temáticas dedicadas aos vinhos e enoturismo, gastronomia, produtos e doçaria regionais, artesanato e equipamentos e serviços vitivinícolas. Esta feira, que foi criada para apresentar o vinho novo, pretende ainda promover outros produtos regionais, como queijos, enchidos, pão, azeite, mel, frutos secos e doçaria tradicional.



O programa inclui um circuito das tascas no dia inaugural e a Gala da Rainha das Vindimas. Quanto ao cartaz musical, estão previstas atuações de Quinta do Bill, Toy, Fernando Daniel e Orquestra Ligeira do Exército, entre outros. A entrada é gratuita no certame e em todos os espetáculos.