Ator porno espanhol arrisca nove anos de prisão por morte com veneno em ritual

Um dos maiores ícones do mundo da pornografia, Nacho Vidal, acaba de ser formalmente acusado de homicídio por negligência e arrisca ser condenado a nove anos de pena de prisão, segundo o jornal ‘El Mundo’.Desde 2019 que o ator e realizador espanhol de filmes para adultos está a ser investigado pela morte do fotógrafo de moda José Luis Abad, na sua casa de Enguera (Valência, Espanha), durante um ritual com DMT, substância alucinogénia proveniente do sapo-bufo. Vidal, de 47 anos, foi acusado juntamente com uma prima e um assistente, que também participaram na cerimónia e que a filmaram com um telemóvel. Na semana passada, o Tribunal Superior de Justiça de Valência considerou que Vidal "agiu sem qualquer tipo de rigor e "não antecipou os riscos" da situação, sendo o único responsável pela morte de Abad num "ritual irracional, imprudente e perigoso", absolvendo as outras duas pessoas envolvidas na cerimónia.O ator porno, que poderá agora recorrer da decisão, continua a afirmar que tudo não passou de "um trágico acidente" e que estava apenas a tentar ajudar o amigo a libertar-se do vício das drogas. Ele próprio já tinha experimentado o veneno noutras ocasiões.Ignacio Jordá González, 47 anos, nasceu em Mataró e deixou a escola aos 14. Foi músico e pugilista antes de enveredar pelo porno, tornando-se protegido de Rocco Siffredi.Nacho Vidal participou em mais de 1500 filmes e realizou outros tantos, antes de se aposentar, em 2005. Meses depois voltou à pornografia.José Luis Abad morreu de enfarte depois de inalar veneno de sapo-bufo, que possui propriedades alucinogénias.