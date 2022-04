Principal herói de Abril visto na intimidade em novo filme

Quem era, afinal, Salgueiro Maia para lá da imagem que todos conhecem de ‘herói de Abril’? Era também o Fernando, estudante aplicado de Ciência Política, nascido em Castelo de Vide, o militar do Regimento de Cavalaria de Santa Margarida, o combatente desiludido com o rumo da guerra colonial, no Norte de Moçambique e na Guiné. Mas também o amigo fiel e bem-disposto, a figura incómoda na pós-revolução, o companheiro de Natércia, o pai adotivo de Catarina e Filipe. São essas as faces que o novo filme ‘Salgueiro Maia - O Implicado’ quer mostrar.Depois de vários adiamentos devido à pandemia, o filme dirigido por Sérgio Graciano chega esta quinta-feira às salas de cinema portuguesas, numa altura em que se assinalam os 30 anos da sua morte prematura, aos 47, vítima de cancro intestinal.É certo que a obra começa com a descrição mais intimista dos momentos-chave do 25 de Abril de 1974, com Salgueiro Maia (vivido por um certeiro e inspirado Tomás Alves) a expressar a célebre ideia de que tudo se fará para "acabar com o estado a que chegámos", sem recorrer à violência. Mas este não é só um filme sobre a data que mudou o regime em Portugal. É principalmente uma tentativa de humanizar o herói.A ficção inspira-se na biografia ‘Salgueiro Maia – Um Homem da Liberdade’, do ex-jornalista António de Sousa Duarte, que fez a ponte com a família e amigos do protagonista. Um esforço bem-sucedido, muito graças à competente restituição de época, ao elenco seguro e ao argumento hábil de João Lacerda de Matos, mais experiente na escrita de telenovelas e séries.Se Tomás Alves, de 32 anos, se mostra no ecrã à altura do desafio de ser Salgueiro Maia, destaque ainda para os desempenhos do ator Frederico Barata, como o melhor amigo e colega militar Delfim Tavares de Almeida, e de Filipa Areosa, na pele da companheira de vida, Natércia.Companheira do capitão em vida, Natércia ajudou na pesquisa do filme sobre o marido, que teria 75 anos se fosse vivo.A neta Daniela Salgueiro Maia, de 18 anos, entra numa cena do filme, de três segundos: entrega um cravo ao protagonista e abraça-o, no Largo do Carmo.Com vasto currículo na televisão, o realizador Sérgio Graciano disse, em 2020, quando as filmagens terminaram que a obra "é um orgulho enorme" e que "a homenagem só peca por tardia".