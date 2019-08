Gil Vicente 0 - 0 FC Porto

Grande oportunidade para o Gil Vicente! Sandro Lima esteve perto do golo com cabeceamento.Jogo interrompido por momentos. Sandro Lima do Gil Vicente deitado no relvado.Nuno Almeida mostra cartão amarelo a Marcano dos dragões.Canto batido por Alex Telles. Primeiros quinze minutos da partida sem grande perigoi para nenhuma das equipas.Adeptos dos dragões 'pedem' vitória- Bom lance entre Alex Telles e Corona. Mexicano cruza para um cabeceamento de Zé Luís que passou perto do poste esquerdo de Wellington.- Já rola a bola no Estádio Cidade de Barcelos.: Marchesín, Manafá, Pepe, Marcano, Alex Telles, Corona, Bruno Costa, Sérgio Oliveira, Otávio, Soares e Zé LuísWellington; Alex Pinto, Rodrigo, Rúben Fernandes, Arthur; Soares, João Afonso; Vente, Lourency, Kraev; e Sandro Lima