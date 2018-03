Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Boaventura desafia Francisco J. Marques a divulgar informação sobre o Sporting

Empresário esclarece os negócios com o Benfica e chama "deliquente" ao diretor portista.

16:15

O empresário de futebol César Boaventura voltou a recorrer ao Facebook para reagir às recentes declarações do diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques. Garantindo não ter relações privilegiadas com o Benfica, pese embora ter intermediado as transferências de Gabigol e Lisandro López, Boaventura desafia o responsável dos dragões a revelar correspondência "do outro clube grande" que alegadamente terá em sua posse.



Num post em tom exaltado, Boaventura chama deliquente ao diretor do FC Porto e diz que este é "pago para mentir descaradamente"



"Quando é que vais começar a publicar os e-mails do outro clube grande? Estão em teu poder, já em praça pública revelaste que os tens, e julgas-te o maior.... O Sporting é outra grande instituição que merece muito respeito. Gostava de saber qual a tua legitimidade de ter informação pessoal de clubes, quem és tu para entrares na privacidade das pessoas e instituições, quem és tu para ameaçar?", questionou o empresário, nas redes socais.



"Fiz dois negócios, contratado pelo Inter, com o Benfica, e não escondo pois são fruto do meu trabalho. Já tu e o vosso Pedro [Pinho] escondem muita coisa que ainda se vai saber", acrescenta ainda o CEO da empresa GIC England.



