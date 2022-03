Um dia memorável para Cristiano Ronaldo. Ao marcar os três golos do Man. United na vitória (3-2) sobre o Tottenham, o avançado português tornou-se no maior goleador da história com 807 golos. CR7 deixou para trás os 805 remates certeiros do lendário Josef Bican. De acordo com os dados da FIFA, o avançado nascido na Áustria e que brilhou no futebol europeu entre 1930 e 1950 marcou 805 golos durante a sua carreira.









Já se sabe que quando CR7 entra em campo pode dar recorde, e foi isso que aconteceu em Old Trafford diante dos spurs. Aos 12’ igualou Bican, aos 38’ ultrapassou-o e aos 82’ aumentou ainda mais a vantagem. Do lado do Tottenham marcaram Harry Kane (35’) e Maguire (72’), na própria baliza.

O madeirense soma 450 golos pelo Real Madrid, 136 pelo Man. United, 115 pela seleção nacional, 101 pela Juventus e cinco pelo Sporting. Em mais uma exibição memorável, Cristiano Ronaldo apontou o 59º hat trick na carreira, o 49º ao serviço de clubes e o 1º desde que regressou a Inglaterra.





O Man. United alcançou a vitória 400 na Premier League e segue na luta pelo acesso direto à Liga dos Campeões.