'Super Dragões' detidos já estão em tribunal. 'Macaco' é o último a falar

A polícia apreendeu diversas armas e estupefacientes, um cofre com 50 mil euros, três carros topo de gama de Fernando Madureira, bem como material informático e peças de vestuário.

Os elementos dos 'Super Dragões' detidos no âmbito da Operação Pretoriano são ouvidos esta sexta-feira, no Tribunal de Instrução Criminal do Porto. O chefe da claque do FC Porto, Fernando Madureira, é o último a ser ouvido. primeiro interrogatório judicial decorreu na quinta-feira. O Ministério Público realça os perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação do inquérito, de alarme social e de fuga.Na quarta-feira, uma megaoperação da PSP resultou na detenção de Fernando Madureira, da esposa Sandra Madureira e de dez outros elementos dos 'Super Dragões'.A investigação debruça-se sobre as agressões registadas na Assembleia-Geral do FC Porto de 13 de novembro e sobre as ameaças ao candidato à presidência do clube André Villas-Boas.