Imagens verificadas mostram tropas ucranianas a matar soldados russos que capturaram

Foram publicadas, esta segunda-feira, no Telegram, imagens chocantes que mostram um grupo de tropas ucranianos a matarem soldados ucranianos que haviam capturado antes em Dmytrivka, pequena vila a 11 quilómetros de Bucha, local onde foram encontrados corpos de mais de 300 civis ucranianos com sinais de tortura.

O vídeo, cuja autenticidade foi verificada pelo New York Times, tem imagens explícitas do momento em que russos, com mãos e pés atados, estão à beira da morte, em poças de sangue no chão. Em determinado momento ouve-se, em ucraniano "Ainda esta vivo! Filmem estes vândalos. Este aqui ainda respira". Depois outro soldado aproxima-se e dispara duas vezes, e depois mais uma, quando o corpo parece voltar a mexer-se.

No vídeo, os soldados ucranianos são identificados pelas faixas azuis no braço. Gritam "glória à Ucrânia" mas, segundo o New York Times, não foi possível ainda identificar a unidade a que pertencerão estes alegados soldados ucranianos.

A vila onde foram gravadas as imagens fica a poucos quilómetros de Bucha, onde um massacre, alegadamente cometido por russos, terá acontecido quando estes foram forçados em retirada pela resistência ucraniana. O Governo local aponta para que entre 340 e 350 civis tenham morrido.