Apresenta namorado 30 anos mais velho aos pais no dia em que entra em trabalho de parto

Cara Foxall, de 25 anos, e Gordon Robertston, de 55 anos, conheceram-se no trabalho, em Dundee, na Escócia. Começaram por ser amigos e passados seis meses apaixonaram-se.A relação já dura há mais de dois anos.

A mulher já tinha um filho de quatro anos, Shaun, de um antigo relacionamento, quando conheceu Gordon. A diferença de idades nunca foi um problema para Cara, apesar de já terem passado por algumas situações desagradáveis: "Houve uma pessoa que pensou que o Gordon era o meu pai, e não o meu namorado, mas fora isso, não tivemos muita negatividade - pelo menos à nossa frente", disse em declarações à imprensa internacional.

Esta não era a primeira vez que a mulher se envolvia com alguém mais velho e ter que contar aos pais era uma preocupação. O facto do novo namorado ter quase a mesma idade do que os progenitores deixava Cara com medo da reação destes.

Em 2017, quando Cara engravidou do primeiro filho em comum com Gordon, percebeu que não poderia esperar muito mais tempo para apresentá-lo aos pais. A mulher decidiu que iria apresentar o namorado à família em março de 2018, altura em que iria entrar em trabalho de parto, por achar que naquela altura o momento não se iria tornar tão embaraçoso.

O homem acabou por ser muito bem recebido por todos. Já Cara garante que o facto de o companheiro ser mais velho não a incomoda:" Tenho apenas 25 anos, e a maioria dos jovens da minha idade quer ir a festas e beber o tempo todo. Eu não estou interessada nisso. Queremos criar a nossa família", disse.

Em Janeiro de 2020 a família vai voltar a crescer. Cara esta à espera de gémeos que se irão juntar ao filho em comum, Benjamim, e a Shaun.