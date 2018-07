Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeões de boxe acusados de violação em grupo

Irmãos terão violado mulher em Ibiza.

Por Rita F. Batista | 09:25

Os irmãos Upton, campeões britânicos de boxe, estão a ser acusados de terem violado uma jovem, de 29 anos, em Ibiza, Espanha.



Paul e Sonny Upton, de 30 e 29 anos, são detentores de vários títulos de boxe a nível internacional. Conhecidos por terem herdado o legado do avô, também lutador de boxe, veem-se agora envolvidos num processo judicial. Uma jovem, de 29 anos, também de nacionalidade britânica, deu entrada no hospital com "fortes indícios de violação em grupo", garantiram fontes médicas.



A britânica conheceu os irmãos no bar 'Lineker's', na ilha de Ibiza. A mulher revelou às autoridades que a meio da noite partilhou com os dois homens que se sentia mal disposta. Estes ter-se-ão oferecido para a levarem a casa. Em vez disso, dirigiram-se para a praia mais próxima onde tomaram banho. Depois, terão levado a jovem para o próprio apartamento, onde a violaram em conjunto com um outro lutador de boxe.



A polícia deteve quatro homens: para além dos três lutadores, um outro homem, cuja identidade não foi revelada, foi detido por suspeitas de cumplicidade.