Casal adota cão bebé, espanca-o até à morte e come-o

A polícia russa está a investigar um casal que alegadamente terá comido um cachorro que adotou num abrigo animal, em Sakhalin. O animal terá sido espancado até à morte pelos recém-donos e depois cozinhado pelos mesmos no fogão num ato de crueldade.O caso foi descoberto pela responsável pelo canil quando esta decidiu visitar a nova casa do canino para verificar se tudo corria bem com os novos donos. "Quando lá cheguei, cheirou-me a carne frita. Vi pelos e restos mortais do cão na varanda...o resto estava no fogão", disse.Galina, a mulher que adotou o cachorro confessou às autoridades que o espancou com uma barra de ferro.