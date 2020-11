Confirmada vitória de Joe Biden no estado do Michigan nas eleições dos EUA

Foi certificada esta segunda-feira a votação e os resultados que daí saíram nas eleições dos Estados Unidos no estado do Michigan. Esta decisão entrega assim os 16 votos eleitorais ao democrata Joe Biden.A certificação agora confirmada deita por terra a retórica de Donald Trump e a contestação dos votos nas eleições para a presidência dos EUA. Um dos dois membros republicanos do conselho de campanha do estado do Michigan, Aaron Van Langevelde, juntou-se aos dois democratas na votação e certificou os resultados.Donald Trump tentava reverter o resultado das eleições no Michigan. Chegou a ser pedido o adiamento da certificação tendo como base as votações em Wayne.Joe Biden vence assim o estado do Michigan com 154.187 votos.