Esmaga enteado de três anos até à morte com banco do carro e sai da cadeia após três anos de prisão

Um homem inglês, condenado por matar o enteado, de apenas três anos, esmagando-o debaixo de um banco do carro, foi libertado da cadeia sem ter cumprido sequer metade da pena aplicada pelo tribunal.

Stephen Waterson, de 30 anos, foi condenado a sete anos e meio de prisão em 2019, após ter matado o pequeno Alfie Lamb "em minutos", dentro do Audi que o inglês conduzia, em fevereiro de 2018. Deveria sair em liberdade em 2028 mas, segundo o Mirror, acabou por ser já libertado, após ter cumprido apenas três anos da pena, devido a bom comportamento.

Alfie estava com a mãe e o padrasto no carro, tendo a mãe da criança obrigado a que o menor viajasse agachado debaixo do banco do condutor. Em determinado momento, Stephen move o banco eletrónico do carro, prendendo e esmagando a criança. Alfie começou "a chorar e a gritar", mas os adultos, segundo documentos judiciais "gritaram-lhe para que parasse de chorar e estivesse calado".

Quando chegaram ao destino, a família encontrou Alfie inconsciente e sem respirar, esmagado pelo peso do banco e do padrasto.

A mãe da criança foi também condenada pela morte do filho, a uma pena de dois anos e nove meses de prisão.