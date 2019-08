Estudo revela o que falta aos homens para agradar as mulheres durante o sexo

Um estudo realizado através da National Survey of Sex and Behaviour, sobre o comportamento sexual humano concluiu que 91 por cento dos homens atingem o orgasmo durante as relações sexuais, contra os 64 por cento das mulheres que chegam ao clímax.

As respostas foram retiradas de um inquérito feito a 1500 mulheres britânicas e uma das conclusões desta pesquisa (suportada por uma amostra não representativa da população) prende-se pelo facto dos investigadores terem concluído que são raras as mulheres capazes de dizer ao parceiro quais as verdadeiras necessidades e, dessa forma, não conseguem partilhar quando não estão totalmente satisfeitas ou gostariam que fosse feito algo de forma diferente.





Segundo o estudo, a falta de diálogo deve-se principalmente ao facto de as mulheres não quererem ferir os sentimentos dos seus parceiros.

Os investigadores apontam este conjunto de fatores como determinantes para o facto de ainda existir uma grande diferença entre a frequência em que homens e mulheres atingem o orgasmo. Apesar do senso comum associar 'bom sexo' a movimentos "acrobáticos", posições inovadoras ou à duração da atividade sexual, até os homens experientes podem revelar dificuldades a agradar a companheira.

O fórum online Reddit, com base nas respostas recolhidas no estudo, concluiu que as mulheres gostavam que o parceiro sexual tivesse uma "voz mais ativa" durante o sexo, isto é, que conversasse mais com ela durante o ato.

No mesmo portal, foi pedido que as inquiridas classificassem 15 ações que os homens fazem e/ou poderiam fazer durante o sexo e as categorizassem entre ‘sem importância’, ‘parcialmente importantes’ ou ‘muito importantes’.



Os resultados mostraram que "assumir o controlo", "falar da forma atrevida", "potencializar os preliminares" e "alcançar o orgasmo" são as quatro categorias mais importantes.