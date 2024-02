EUA reforçam base na Jordânia e preparam ampla retaliação a ataque de militantes

Os EUA reforçaram as defesas na base militar na Jordânia atacada por militantes apoiados pelo Irão e preparam uma ampla resposta militar ao ataque com 'drone' que matou três soldados norte-americanos, indicou esta sexta-feira um responsável oficial.

Num momento em que parece iminente uma retaliação militar dos EUA, diversos grupos da resistência iraquiana apelaram ao prosseguimento dos ataques contra as forças norte-americanas instaladas no Médio Oriente.

Em comunicado divulgado, a Harakat al-Nujaba, uma das mais poderosas milícias iraquianas, anunciou planos para o prosseguimento das operações militares contra as tropas dos EUA, apesar de outras fações terem apelado ao fim das ações armadas na sequência do ataque com 'drone' no passado domingo na Jordânia.