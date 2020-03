Há uma palavra que torna o sexo mais intenso. Descubra qual é

Um grupo de investigadores, da Universidade de Chapman, na Califórnia, avançou que a relação sexual se pode tornar mais intensa e apaixonada mediante a utilização de uma única palavra, de acordo com uma publicação do jornal britânico Daily Mail.

O estudo, feito em 2016, revelou que dizer ‘amo-te’ ajuda a aumentar o nível de intimidade entre o casal, tornando o momento mais intenso e apaixonado. Uma vez alcançados, a probabilidade de atingir prazer e alcançar o orgasmo aumenta.

A amostra foi feita junto de um grupo de 39 mil adultos heterossexuais casados e o estudo concluiu que 75% dos homens e 74% das mulheres que afirmam estar sexualmente satisfeitos, proferem a palavra durante as relações sexuais.

A publicação garante ainda que as pessoas sexualmente mais felizes têm uma maior tendência para experimentar novas posições sexuais, assim como interagir de forma mais original e sensual como dar/receber massagens; falar e fazer fantasias sexuais do parceiro; utilizar brinquedos sexuais e fazer mais programas românticos a dois.



Dos inquiridos, 83% afirmaram estar mais satisfeitos nos primeiros seis meses da relação e 43% disseram estar tão felizes quanto no início.